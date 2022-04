Arcola, violenza su moglie e figlio: 50enne arrestato

Un 50enne è stato denunciato dalla moglie per violenze. L’uomo, infatti, ha minacciato la donna con un’accetta durante una lite. A sedare gli animi sono arrivati i Carabinieri che hanno sorpreso il marito a minacciare la compagna. Il 50 enne si è barricato in casa e si è arreso soltanto quando le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare nell’alloggio e ad arrestarlo. Successivamente, dal momento che l’arresto non è stato convalidato, l’aggressore è stato visto nelle vicinanze della casa in cui la donna con il figlio si erano rifugiati così la donna ha contattato i Carabinieri a cui ha raccontato tutti i maltrattamenti subiti nell’arco degli ultimi 20 anni. Per sicurezza, la donna è stata collocata in una struttura antiviolenza mentre il marito è stato arrestato e condotto in carcere.