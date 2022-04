La Spezia, anziana muore nell’incendio della sua casa

Posted on

E’ di tre auto parcheggiate, danneggiate gravemente, il bilancio della caduta di un pino in Via Bixio, nessuna persona è stata fortunatamente coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo le auto e liberando la strada. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts