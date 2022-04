L’idea di Oscar Farinetti: fusione Liguria-Piemonte per creare il motore turistico d’Italia

“Possiamo vantare gran parte delle eccellenze enogastronomiche italiane, abbiamo il mare, i monti e le colline, non ci mancherebbe niente” Sono le parole di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, pronunciate a Chiavari durante un seminario dedicato al fondatore di origini italiane della Banca d’America. Farinetti ha ipotizzato una fusione tra le regioni Liguria e Piemonte per crerare una macro-regione in grado di diventare il motore turistico d’Italia, insomma…una riedizione aggiornata del Regno di Sardegna di sabauda memoria.