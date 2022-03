Genova, detenuto scaglia estintore contro agenti della penitenziaria

Posted on

Scuole chiuse in tutto il territorio regionale Emessa l’allerta rossa su tutta la Liguria per temporali e piogge diffuse per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre. In questo caso ogni edifico pubblico, scuole, parchi comunali, cimiteri vengono automaticamente chiusi. Anche la carreggiata sud della A6 Savona-Torino verrà interdetta al traffico come da protocollo. Stessa […]