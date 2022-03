Antonio Gozzi sarà il prossimo presidente di Federacciai

Antonio Gozzi, imprenditore nel settore dell’acciaio e presidente dell’Entella è stato designato come prossimo Presidente di Federacciai, per il biennio 2022 – 2024.La sua nomina sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli imprenditori siderurgici prevista a giugno.Antonio Gozzi, classe 1954, chiavarese è attualmente presidente del gruppo Duferco, una holding internazionale che ha operato a lungo prevalentemente nel settore siderurgico ma che nel corso degli anni ha sviluppato business diversificati in diversi settori (come l’energia, la logistica, il trasporto e l’ambiente).