ASL5, annullata l’aggiudicazione gara per servizio ristorazione

Posted on

Sono 2.167 gli attualmente positivi al COVID- 19 in Liguria con un decremento di 37 unità rispetto a ieri. ?110 (-3) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva / UTI, +0)? 2.057 (-34) asintomatici (di cui 140 in isolamento domiciliare,+8) ✅ Guariti non più positivi = 6.183 (+46) ? 9.862 casi totali da inizio emergenza (+10)⚫ Deceduti = […]