Sarzana, Dal 22 al 25 aprile torna “Atri Fioriti”: la XXIII edizione della manifestazione apre al pubblico i palazzi gentilizi del centro storico

Tornano gli “Atri Fioriti”, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, portando in città quell’atmosfera di bellezza e di speranza intrinsecamente legata ai fiori, al loro profumo e ai loro colori.

“Atri Fioriti a Sarzana” è una delle manifestazioni “storiche” fra le più amate da residenti e turisti che, proprio grazie agli originali allestimenti floreali negli androni dei palazzi gentilizi, a ogni edizione scoprono nuovi scorci, suggestivi e affascinanti.

Quest’anno poi l’evento, in programma dal 22 al 25 aprile, oltre all’atrio di palazzo Roderio si “allarga” al Foyer del Teatro degli Impavidi, sempre più protagonista della vita culturale e sociale cittadina.

I flower designer abbelliranno con le loro composizioni floreali i due spazi pubblici, oltre ad allestire gli atri dei dieci palazzi storici che, per l’occasione- come detto- apriranno i portoni alle visite del pubblico.

“Sarzana per uscire definitivamente da un periodo buio guarda alla bellezza – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. – Non c’è nulla, più dei fiori, capace di rappresentare la rinascita e la primavera dopo un lungo inverno e con loro si arricchiranno i nostri splendidi atri”.

“Dopo due anni – spiega l’assessore al turismo Roberto Italiani – Sarzana può finalmente tornare ad aprire le proprie splendide dimore storiche ai visitatori che saranno rese ancora più belle con originali composizioni floreali. Atri Fioriti è una vera e propria vetrina promozionale per la nostra città, che di fatto apre gli appuntamenti di primavera e al ricco calendario estivo. Per questo abbiamo deciso di investire ancora di più su questo appuntamento ampliandolo al coinvolgimento di spazi pubblici come quello del teatro Impavidi fino ad oggi mai utilizzato”. La XXIII edizione di Atri Fioriti, come da delibera di Giunta comunale n.70, vede il supporto finanziario (15mila euro) e logistico del Comune di Sarzana, ed è organizzata a cura della Pro Loro Sarzana in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane- Sezione Liguria e con il supporto di vari enti e associazioni, grazie alla disponibilità dei proprietari degli immobili.

Queste le dimore storiche coinvolte: Palazzo Fiori (Via Bertoloni),Palazzo De Benedetti (Piazza Matteotti), Palazzo Parentucelli (Piazza Matteotti), Palazzo Remedi (Piazza Matteotti), Palazzo Fontana (Via Fondachi), Casa Bonaparte (Via Mazzini), Palazzo Picedi – Benettini (Via Mazzini), Palazzo Magni – Griffi (Via Mazzini), Palazzo Tusini (Via Mazzini),Palazzo De Benedetti – Picedi (Via Mazzini), Palazzo Roderio (atrio comunale),Teatro degli Impavidi.

Tratto distintivo della manifestazione- come detto- resta l’occasione di scoperta e approfondimento di alcuni scorci storici, a partire proprio dai palazzi gentilizi, normalmente riservati alla fruizione privata.