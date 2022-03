Clima, domani a Genova scendono in piazza i ragazzi di Fridays for future

Domani Genova ospiterà un nuovo sciopero in difesa del clima. A partire dalle 9 scenderanno in piazza i ragazzi di Fridays for Future che protesteranno contro le politiche dell’ambiente che hanno portato a cambiamenti climatici tangibili anche in questo periodo qui in Liguria dove non piove da settimane. Dopo il presidio si svilupperà un corteo dove la prorettrice alla sostenibilità dell’Università di Genova Adriana del Borghi e Michela Gallo, delegata per i cambiamenti climatici della Rete universitaria per lo sviluppo sostenibile, “firmeranno” la manifestazione.