Regione, assessore Berrino: “Per realizzare tutte le opere e fare uscire la Liguria dall’isolamento previsti investimenti per oltre 31 miliardi”

Posted on

Savona. Il Sindaco Ilaria Caprioglio torna sulle difficoltà del Museo Archeologico: “E’ una risorsa per Savona, di indubbio valore culturale. Purtroppo, le scarsissime risorse a disposizione dell’ente non consentono investimenti di ingenti somme come accadeva in passato, situazione che ci ha costretto ad assumere decisioni sofferte e dolorose. Come già affermato in più di un’occasione, […]