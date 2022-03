Posted on

Loano. Lutto a Loano per la scomparsa di Francesco Gallo, storico presidente dell’associazione musicale “Santa Maria Immacolata”. Molto conosciuto e molto apprezzato per il suo amore per la musica, Francesco Gallo ha rappresentato un punto di riferimento per la città loanese che oggi lo piange. Il rosario sarà recitato domani sera alle 19.00 presso l’Oratorio […]