Savona, presentato il nuovo polo artigianale P.Articelle al Priamar

Gli artigiani e gli artisti facenti parte del gruppo P.Articelle -il polo artigianale situato permanentemente nelle cellette del Palazzo della Sibilla, dentro la Fortezza del Priamar a Savona- hanno ufficialmente presentato alla cittadinanza il nuovo allestimento dei propri laboratori. Il progetto, nato nel 2018 grazie alla collaborazione tra Comune di Savona e Confartigianato Savona, si è rinnovato con l’inserimento di nuove attività e il restyling di quelle già presenti, in un percorso, esteso su due piani, tra antichi e nuovi mestieri artigianali.

Il visitatore potrà scoprire in ogni laboratorio come lavora l’artigiano/artista attraverso l’osservazione diretta del suo operato e le attrezzature, i materiali, le tecniche utilizzate. Fino all’opera finita che è esposta ed acquistabile.