“Torna a stupirti”, è in corso la campagna promozionale e di pubblicità della provincia di Savona

“Torna a stupirti”. E’ la campagna promozionale e di pubblicità che il Tavolo del Turismo, formato per i 15 comuni della provincia di Savona e dalla Camera di Commercio sta portando avanti per attirare dei flussi turistici del Piemonte, Lombardia e l’Emilia Romagna per la primavera e in particolare per la Pasqua. Il concept con il quale “Liguria Riviera – Le Perle del Savonese” vuole invitare il turista a scegliere le nostre destinazioni, nelle prossime settimane, lasciando indietro le limitazioni e le preoccupazioni della pandemia Covid-Omicron.

Le destinazioni della Ligurian Riviera possono essere la destinazione vicina e rassicurante per le vacanze di Pasqua e per tutta la stagione primaverile: un tramonto, un panorama mozzafiato, un fondale d’acquacristallina, le strade di un antico borgo. Ma non solo: il “claim” vuole essere un invito a riscoprire le emozioni autentiche, il divertimento, il sapore delle cose più semplici vissute con gusto. Il blu del mare e il verde del paesaggio compongono le parole “Ligurian” e “Riviera”, per indicare immediatamente, a colpo d’occhio, le caratteristiche principali di queste destinazioni.

“Torna a stupirti” è il claim di base, che sarà anche declinato con altre versioni, come “Torna ad emozionarti”, “Torna a divertirti”, “Torna a rilassarti”, “cambia aria”, con relative declinazioni sul visual. Dunque vuole essere un invito a rimettersi in viaggio e in gioco, lasciandosi coinvolgere e affascinare da quello che può offrire il territorio capace di emozionare, di far divertire e ovviamente di far rilassare il turista. Il messaggio che parte dalla Riviera, con una forte campagna promozionale, è quello di comunicare geograficamente il brand Ligurian Riviera come identificativo della Riviera di Ponente, più precisamente della zona del Savonese. Le azioni riguardano posizionamenti specifici di interesse sia legati al territorio target delle adv, sia legati al settore turismo, turismo per famiglie, turismo sportivo.

Gli obiettivi della campagna promozionale messa in atto da «Liguria Riviera – Le Perle del Savonese»: rafforzare il messaggio diffuso con le attività di comunicazione e advertising create nel corso del 2021; puntare sulla ricca offerta paesaggistica, culturale e di attività sportive che il territorio della riviera savonese può offrire quindi intercettare gli utenti che stanno pianificando di trascorrere qualche giorno di vacanza per il periodo primaverile o pasquale.

La pianificazione media prevederà la pubblicazione della campagna sotto forma di banner o caroselli in diversi formati, su una selezione di siti e piattaforme web in target. Lo sforzo promozionale è consistente poiché il numero di testate sulle quali appariranno le pubblicità della Ligurian Riviera supera le 100 testate. Gli obiettivi della campagna è ottenere un minimo di 12.000 click, che dovranno tradursi in un range di impression dai 2.200.000 alle 2.800.000.

Per dare un ulteriore slancio al territorio è stata rafforzata una campagna promozionale come destinazione turistica di primo livello su giornali, riviste, agenzie di stampa, testate giornalistiche on line del Nord Italia e in particolare Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna. Tra gli aspetti concreti già messi in campo il “place branding” per quanto riguarda l’approccio per sviluppare il territorio di un marchio; la “destination branding” nel caso di iniziative turistiche che aspirano a sviluppare l’attrattiva di un’immagine vacanziera che già nel 2021 avevano raggiunto obiettivo importanti. Ora la strategia adottata è una visione globale diretta nuovamente alle attività di promozione insieme ad uno sforzo strategico per migliorare e far conoscere le offerte legate al territorio proprio con la voglia di far stupire il turista.