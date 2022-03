Posted on

Annuncio del Sindaco Nuovi defibrillatori in arrivo a Murialdo. Lo ha annunciato il Sindaco:“Ringraziamo la giunta regionale per l’attribuzione, al nostro comune, di due defibrillatori semiautomatici esterni, permettendoci così di agire con più rapidità, in modo a salvare vite. Si tratta di un strumento fondamentale per garantire sicurezza alla nostra popolazione. Verranno collocati sul territorio […]