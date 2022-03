Arriva alla Milano-Sanremo la protesta pacifica dei cittadini in difesa del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia

Posted on

La temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant’anni fa è cresciuta di 2,2 gradi centigradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. Lo rivela la *ricerca realizzata da OBC Transeuropa nell’ambito del progetto In Marcia con il Clima che consente di conoscere con precisione la variazione di temperatura per ciascun comune italiano dagli anni ’60 a […]