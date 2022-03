Savona, TPL Linea: il Presidente Olivieri assume la delibera di sottoscrizione dei patti parasociali

Successivamente saranno apportate le necessarie integrazioni e modifiche per legittimare e concludere l’affidamento. Si è da poco conclusa la seduta di Consiglio Provinciale monotematica sul tema del Trasporto Pubblico Locale ed in particolare sulla questione riguardante l’affidamento del Servizio “in house” a TPL Linea S.r.l..

Il Presidente Olivieri, in rappresentanza della Provincia quale Ente affidatario il Servizio e in ruolo di portavoce di quanto espresso dai Sindaci durante l’ultima Assemblea e da quanto partecipato dai Soci TPL, assume oggi dal Consiglio Provinciale il mandato di firma dei patti parasociali, ferme le richieste e le riserve formulate e, contestualmente, gli Uffici di Provincia hanno mandato di procedere con tutti gli adempimenti propedeutici e preparatori all’affidamento in house del Servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Dichiara il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri:

“Dopo un percorso molto intenso, in particolare nelle ultime settimane, con la delibera assunta dal Consiglio di oggi si è inteso, su mia proposta, prendere atto di quanto manifestato dai Sindaci, sia in occasione dell’Assemblea tenutasi in Provincia martedì 8 marzo sia di quella tenutasi presso la Società il venerdì successivo, nonché di quanto emerso dai confronti avuti il 4 e 8 marzo u.s. con Sindacati e RSU, raccogliendo così il mandato a mio nome per sottoscrivere i patti parasociali ribadendo la riserva e la richiesta, come peraltro autorevolmente evidenziato negli interventi fatti da alcuni Sindaci nell’Assemblea di venerdì scorso, che a seguito di questo adempimento sarà necessario procedere a quelle integrazioni e modifiche che da tempo l’Ente Provincia, per il mio tramite muovendo dalle osservazioni degli Uffici e del Consulente incaricato, evidenzia come necessarie per legittimare il procedimento e concludere tutto quanto indispensabile per arrivare all’affidamento in house, contestualmente, come deliberato, gli Uffici di Provincia hanno mandato di procedere con tutti gli adempimenti necessari.” Il Consiglio Provinciale di oggi è stato convocato in prosecuzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’8 marzo scorso e del consecutivo tavolo di lavoro con i Sindacati di Categoria delle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, SIAL COBAS, UGL, UIL TRASPORTI, RSU, FAISA CISAL; in entrambe le sedute il Presidente Olivieri aveva ribadito e chiarito in maniera definitiva la volontà di Provincia di voler proseguire con l’affidamento a Tpl nonostante la necessità più volte sottolineata dall’Ente di dover apportare alcune integrazioni necessarie per legittimare il procedimento e concludere l’affidamento del Servizio a Tpl Linea srl da parte di Provincia (sono presenti negli atti delle incongruenze tecniche che inficerebbero tutti i successivi passaggi formali quali ad esempio l’iscrizione all’anagrafe dell’azienda).

Nella stessa settimana si sono tenuti, sempre in linea con la tematica in interesse, l’incontro tra i Consulenti di Tpl e di Provincia e l’Assemblea dei Soci Tpl.

I lavori per formalizzare quanto necessario per procedere all’affidamento a Tpl del Servizio sono poi continuati nei giorni successivi e volti a definire la formalizzazione degli elementi necessari al completamento del procedimento per l’affidamento in house.

A seguito della seduta Consiliare di oggi sarà convocato un nuovo Tavolo di lavoro con le Parti Sociali per dare un dettagliato resoconto sullo stato dei fatti e a completezza delle attività di condivisione e informazione necessari alla collaborazione di tutti i soggetti interessati dalla tematica e per dare risposte concrete a Dipendenti e Utenti del Traspoto Pubblico Locale.