Fondazione Gimbe, Coronavirus: in Liguria aumento del 25% dei casi nell’ultima settimana

Nel consueto bollettino settimanale della Fondazione Gimbe viene messo in evidenza un aumento di nuovi casi di positività al covid del 25% rispetto alla precedente settimana (9-15 marzo).Sono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (14,7%) e in terapia intensiva (5%); per quanto riguarda l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: La Spezia 596 (+47,1%), Genova 588 (+19,7%), Savona 484 (+17,4%), Imperia 362 (+35,8%)