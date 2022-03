Arenzano 2022, Francesco Silvestrini è il candidato ufficiale del centro-sinistra

Posted on

Genova. “Toti tiri fuori dal cassetto la nostra proposta per trasmettere in streaming le commissioni regionali e renderle così pubbliche alla cittadinanza. Da oltre un anno e mezzo è bloccata in Commissione I, in attesa di essere calendarizzata.” Lo chiedono i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria, che addirittura nel settembre 2015 avevano […]