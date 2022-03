Genova, arrivati i 39 profughi portati in Liguria dagli autisti di AMT

Sono arrivati a Genova 39 profughi ucraini portati nel capoluogo ligure agli autisti di AMT partiti lo scorso 8 marzo con il patrocinio del console di Odessa. Le 39 persone, raccolte a Siret in Romania al confine con l’Ucraina, sono state prese in carico da un’associazione e sottoposte a controlli medici soprattutto per quanto riguarda i tamponi COVID.