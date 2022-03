Calcio, Sampdoria alla deriva e con la Juventus non si annuncia nulla di buono

Due pesanti sconfitte esterne consecutive non hanno fortunatamente cambiato la fisionomia della classifica della Sampdoria che resta a +4 sulla zona retrocessione grazie alla giornata complessivamente favorevole che ha visto perdere tutte le concorrenti. Al di là dei numeri, tuttavia, resta la preoccupazione e i dubbi sulle reali possibilità di salvezza di una squadra apparsa svogliata, molle sia a Bergamo che ad Udine. Probabilmente il campionato dei blucerchiati si deciderà contro Venezia e Salernitana ma già oggi alle 18 contro la Juventus sarà necessario provarci. I bianconeri battendo lo Spezia domenica scorsa hanno centrato il loro 14° risultato utile consecutivo e sono in piena corsa scudetto ma si presenteranno a Genova in piena emergenza organico con ben 9 assenze di peso tra infortuni e squalifiche, ultima quella di Bernardeschi, per McKennie stagione finita ma rientrerà Zacaria. Sempre out Bonucci, Chiellini e De Sciglio. Tra i blucerchiati scontate le assenze di Damsgaard, Conti, Supryaga, Akildsen e Gabbiadini, per Giampaolo c’è il dubbio sulla posizione di Candreva un po’ in ombra da quando sulla panchina doriana è arrivato Giampaolo, Murru va in squalifica l suo posto dentro Augello, rentra Thorsby.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria: 21 (ultima nel maggio 2019, 2-0)

Pareggi : 18

Vittorie Juventus : 26 (ultima nel gennaio 2021, 0-2)