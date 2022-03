ASL 4, da oggi gli ospedali riaprono alle visite dei parenti dei degenti

L’attuale situazione epidemiologica e i recenti aggiornamenti normativi sulla gestione della pandemia Covid-19 consentono di riprendere le visite dei familiari ai parenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, seppure con alcune misure di precauzione.

Nella ferma convinzione che il contatto diretto con i propri familiari sia parte

importante del percorso di cura del paziente, Asl 4 ha anche rimodulato e uniformato

in tutti i reparti gli orari di accesso, che saranno in vigore da giovedì 10 marzo 2022.

Le visite saranno garantite ogni giorno, per 45 minuti al massimo, nelle seguenti fasce orarie:

– Reparti medici-riabilitazione: dalle 13 alle 14

– Reparti chirurgici: dalle 15 alle 16

– Orario serale, uguale per tutti i reparti: dalle 18 alle 19

Per ogni paziente sarà ammesso un unico visitatore al giorno, di età superiore ai 14

anni e munito di Green Pass rafforzato.

Alcune eccezioni riguardano i reparti di Ostetricia, per le visite dei padri (o di una

persona identificata dalla paziente) per assistere al parto e al post parto, e Pediatria, dove è consentito l’accesso di due genitori, tutori o caregiver (uno dei quali deve garantire la presenza continua qualora il paziente sia minorenne). Per accedere all’Unità di terapia intensiva rianimazione (Utir), invece, i visitatori dovranno concordare l’orario di accesso con i medici della struttura.

Per tutelare al massimo i pazienti in Pronto Soccorso, al momento non è consentito

l’accesso dei parenti, ma sono adottate misure di salvaguardia per garantire la

comunicazione con i familiari in merito alle loro condizioni di salute.

Eventuali ulteriori eccezioni dovranno essere autorizzate dalla direzione del reparto e concordate con la direzione medica del presidio ospedaliero.

Facendo tesoro dell’esperienza maturata durante la pandemia, l’utilizzo dei tablet e

degli smartphone proseguirà anche in questa fase di ripresa delle visite in presenza, per consentire in massima misura i contatti dei pazienti ricoverati con i loro familiari.

Inoltre, per mantenere le condizioni di sicurezza dei pazienti ricoverati, è richiesta

l’adozione di alcune misure precauzionali. In particolare, al momento dell’ingresso in ospedale, i visitatori non dovranno essere sottoposti a misure di isolamento o quarantena, né presentare sintomi Covid-correlati.

Dovranno verificare la temperatura corporea (inferiore ai 37,5°) ai tablet posizionati

alle entrate e compilare il modulo di autocertificazione posizionato lì accanto. Il

personale della struttura eseguirà controlli a campione. L’accesso è consentito ai visitatori in possesso di Green Pass rafforzato: la validità del certificato dovrà essere controllata ai punti di timbratura. Infine, i visitatori dovranno

indossare la mascherina FFP2 per tutta la permanenza all’interno delle strutture,

durante la quale è vietato consumare cibi e bevande nella stanza del degente.