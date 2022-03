La Spezia, Miglio Blu presidente Toti: lavorare a nuovo marchio significa promuovere intero sistema territoriale

“I distretti sono importanti, quello della nautica lo è ancora di più perché è connaturato nel nostro sistema regione.

Siamo i primi produttori di nautica da riporto, siamo la regione che ospita più porti turistici e siamo una delle regioni più turistiche d’Italia, siamo i leader del refitting, quindi di tutta la cantieristica più in generale.

Per ogni occupato di un cantiere navale ci sono dieci occupati di indotto nella nostra regione, mettere insieme questo mondo, articolarlo e renderlo sempre più competitivo è qualcosa che porta lavoro crescita e sviluppo per tutta la regione”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria oggi Giovanni Toti a margine della presentazione del logo del “Miglio Blu” alla Spezia.

“Noi siamo la regione con più bandiere blu di Italia, siamo la regione che ospita il più importante distretto di produzione e il maggior numero di porti turistici, alcuni dei quali di grandissima qualità – ha continuato Toti – quindi lavorare a un marchio come il miglio blu in un distretto come Spezia, che ha superato altre regioni che hanno una cantieristica importante in termini di produzione, di yatchs che vanno in giro per il mondo come faranno da domani al boatshow Dubai, o al salone di Miami che si è appena concluso, vuol dire in qualche modo promuovere l’intero sistema territoriale che trascina con sé l’agroalimentare, l’offerta alberghiera, ristorativa e turistica.

Un mondo che vale per il prodotto interno della Liguria molte decine di punti percentuali e quindi direi che questo marchio è fondamentale in un contesto di promozione del territorio”.