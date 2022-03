Ospedale Santa Corona, Arboscello (PD): “Quanto promesso da Toti durante l’incontro a Pietra Ligure sul futuro dell’ospedale mi auguro venga mantenuto”

“Quanto promesso oggi da Toti durante l’incontro a Pietra Ligure sul futuro dell’ospedale Santa Corona mi auguro venga mantenuto e che soprattutto, a fronte degli ingenti investimenti previsti, corrisponda l’impegno nel far funzionare la struttura, per non ritrovarci, vista l’attuale carenza di personale sanitario, di fronte a un ospedale vuoto: privo di servizi per la mancanza di medici e infermieri” così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’incontro di Toti a Pietra Ligure sul futuro dell’Ospedale Santa Corona.

“ Mi stupiscono invece l e parole di Giuseppe Profiti e dei consiglieri regionali della Lista Toti sull’ospedale di Albenga: dirsi perplessi o strumentalizzare le critiche di questi giorni sollevate da amministrazione e cittadini sulla struttura, significa non voler ascoltare e comprendere le esigenze dei territori. Per il futuro, ci auguriamo che la Giunta si metta veramente in ascolto di chi vive il territorio, come sembra essere successo a Pietra Ligure, e non faccia come con la Val Bormida, l’ospedale di Cairo Montenotte e il San Paolo di Savona ”.