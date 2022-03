Genova, ventenne violentata perchè non aveva soldi per pagare la droga

Violentata perchè non aveva i soldi per pagare la droga. E’ il dramma accaduto in un alloggio di Genova dove si è recata una ventenne per acquistare cocaina a domicilio da uno spacciatore. Non avendo però i soldi per pagare è stata immobilizzata dall’uomo e costretta ad avere con lui un rapporto sessuale. La giovane, con problemi di tossicodipendenza, è riuscita a scappare e ad avvisare il 112 che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove è stata presa in carico da un assistente sociale e visitata. Avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine.