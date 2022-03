I Giovani Democratici aprono una petizione per creare corridoi umanitari per gli studenti unversitari ucraini

“Stiamo seguendo con estrema preoccupazione la drammatica evoluzione della crisi creata dall’invasione Russa dell’Ucraina. In questi giorni abbiamo assistito con dolore alla tragedia di tante donne e uomini, studentesse e studenti, a cui sta venendo negato il diritto allo studio” spiegano in una nota i Giovani Democratici Liguria, il Partito Democratico Liguria e la Sinistra Universitaria.

“Negli scorsi giorni RUniPace – la Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – ha raccolto l’appello della Prorettrice dell’Università Nazionale di Kiev Olena Motuzenk, prevedendo la possibilità da parte degli atenei di attivarsi per incoraggiare azioni concrete a beneficio e sostegno delle vittime della situazione in Ucraina, incluso il ritorno in Italia delle studentesse e degli studenti presenti nelle zone del conflitto”.

“Come Giovani Democratici Liguria, Partito Democratico Liguria e Sinistra Universitaria ci associamo a questa richiesta e chiediamo al Gruppo del Pd in Regione di farsi da tramite per questo nostro appello a Regione Liguria. Chiediamo che la Regione si adoperi, collaborando con l’Università degli Studi di Genova, per sostenere e accogliere gli studenti ucraini che arriveranno in Liguria prevedendo l’attivazione di corridoi umanitari per famiglie e per profughi in fuga da questa tragedia”.

Per fare questo abbiamo lanciato una petizione che chiediamo a tutti di condividere e firmare, stare dalla parte di chi soffre in questo momento è un dovere a cui non possiamo sottrarci