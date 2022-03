Calcio, la Samp ospite dell’Udinese per non perdere terreno

Seconda trasferta consecutiva per la Sampdoria dopo la pessima prova di Bergamo dove è arrivata una sconfitta che non ha spostato gli equilibri di classifica per i blucerchiati sempre al 14° posto con le distanze invariate rispetto alla zona retrocessione sotto di 4 punti. Contro l’Udinese al “Friuli” il match è di quelli da non sbagliare per mantenersi a distanza dal Venezia impegnato in casa contro il Sassuolo. Il calendario successivamente metterà i blucerchiati di fronte a Juventus in casa e Venezia in trasferta dove potrebbe decidersi l’intera stagione. La partita contro l’Atalanta è stata la peggiore in assoluto di questa stagione e ha rappresentato 8 passi indietro rispetto a quando dimostrato contro Sassuolo, Empoli e in parte Milan. Motivo per cui, al “Friuli” sarà necessario un approccio ben diverso sia sotto il profilo tecnico che tempramentale. L’Udinese è pericolante esattamente come i blucerchiati ma ha due partite da recuperare (a Firenze e in casa contro la Salernitana), è reduce da due pareggi consecutivi ma in casa ha vinto solo con Sassuolo e Torino. Cioffi schiererà i suoi con il 3-5-2 con il rientro di Pereyra dal 1′, mentre il tecnico blucerchiato, Giampaolo non disporrà di: Damsgaard, Gabbiadini, Askildsen e Thorsby mentre sono disponibili Sensi e Quagliarella che a Bergamo sono dovuti uscire per un risentimento muscolare. Rientrano dalle squalifiche, Candreva e Bereszinski.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Beto

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Quagliarella, Caputo

I PRECEDENTI

Vittorie Udinese: 11 (ultima nell’agosto 2018, 1-0)

Pareggi : 17

Vittorie Samp : 12 (ultima nel maggio 2021, 0-1)