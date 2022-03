Ucraina, la Pallavolo Carcare si mobilita per raccogliere aiuti

Posted on

Comunicato del Capogruppo di Forza Italia, Angelo Vaccarezza: «L’Arpal deciderà quando far scattare l’allerta meteo e la Protezione Civile avrà in carico la gestione dell’evento e i dipartimenti saranno riorganizzati per materia: ecco un altro importantissimo risultato che il Consiglio regionale ligure ha ottenuto, soprattutto pensando a un territorio difficile e fragile come il nostro». […]