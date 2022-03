Albenga, arrestato 27enne pregiudicato che aveva con sè 16 dosi di cocaina

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato nella serata di ieri, giovedì 3 marzo, nella frazione di Leca un extracomunitario 27enne pregiudicato e senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, colto in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 16 dosi di cocaina (pari a 10,4 grammi), nascoste e suddivise all’interno di involucri in platica termosaldata, pronte per essere vendute sul mercato degli stupefacenti a giovani assuntori del territorio. Inoltre, i militari hanno sequestrato al giovane 30 euro in contanti.

L’extracomunitario, che ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi, ha ingaggiato una collutazione con i militari, che sono pero’ riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto.