Ucraina, la Regione Liguria pronta ad organizzare un piano di accoglienza per i profughi

“Siamo in costante contatto con il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio e con tutta la sua struttura che sta coordinando le operazioni per l’invio di materiali e attrezzature in supporto alla popolazione ucraina. A questo proposito, come Protezione Civile regionale entro domani pomeriggio invieremo al Dipartimento la lista dei medicinali e delle apparecchiature medicali che siano immediatamente disponibili: in queste ore è in corso la ricognizione in tutte le nostre aziende ospedaliere e sanitarie”.

Così l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone a seguito della riunione che si è svolta oggi, in video collegamento tra il Dipartimento nazionale e i Dipartimenti di Protezione civile regionali per far fronte all’emergenza ucraina.

“Tra le richieste avanzate dal Dipartimento nazionale per cui ci siamo immediatamente attivati, anche quella di iniziare ad approntare un piano regionale di accoglienza: sulla base dei piani regionali verrà predisposto il piano nazionale – conclude – per accogliere i profughi che, fuggendo dalla guerra, arriveranno in Italia attraverso percorsi organizzati dalla Protezione Civile”.