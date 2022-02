Rossiglione, peste suina. Agricoltori in piazza: “Decreto troppo blando”

Centinaia di agricoltori da Liguria e Piemonte e 30 trattori hanno animato la protesta del settore agricolo contro la gestione della fauna selvatica in relazione ai casi di peste suina rilevati nell’entroterra ligure. “Il decreto, che abbiamo atteso a lungo, è blando e il Commissario non ha poteri sufficienti poter per agire. Chiariamo subito che cintare l’area infetta è complicato. Chi conosce queste montagne e queste colline sa che sarebbe impossible. Li dobbiamo abbattere, dentro e fuori l’area rossa. Noi vogliamo il dialogo non siamo per la protesta fine a se stessa. Ma è necessario dare un senso alle istituzioni che la misura è colma”, ha detto Dino Scanavino di CIA Agricoltura. Prima della manifestazione si è svolto un incontro di approfondimento nel teatro cittadino a cui hanno partecipato i sindaci della cosiddetta zona rossa. Ad oggi i casi di peste suina accertata sono in totale 20 in Liguria e 22 in Piemonte.