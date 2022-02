Cairo, Approvato il Piano del Commercio Comunale per gli esercizi di vendita al dettaglio e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

Posted on

Si è insediato, con la prima riunione presso la sede di Regione Liguria in Piazza De Ferrari, alla presenza del presidente Giovanni Toti e della vicepresidente Sonia Viale quale ulteriore referente politico per la trattativa, il Comitato tecnico scientifico incaricato di formulare la proposta che la Liguria avanzerà in sede di negoziato con il governo, […]