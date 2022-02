Sanremo, in Piazza Colombo manifestazione di solidarietà all’Ucraina

Si susseguono le manifestazioni di piazza in Liguria di vicinanza al popolo ucraino. Dopo i due appuntamenti di ieri a Genova e Savona questa mattina a Sanremo in Piazza Colombo si sono radunate un centinaio di persone per ribadire il loro No a quando sta avvenendo. “Ucraina non si arrenderà”, “E’ la guerra di tutti” sono alcuni degli slogan comparsi questa mattina nella Città dei Fiori. La manifestazione, denominata “Stop Putin” è stata organizzata da una 42enne ucraina residente a Sanremo che con toni duri ha sottolineato che: “Stanno bombardando le nostre case, le nostre città, l‘Ucraina è sola. Se l’Italia e l’Europa non interverranno il sangue di queste persone innocenti ricadrà su tutti”.