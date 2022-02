Mignanego, si schianta con la moto: muore 48 enne

Non ce l’ha fatta l’uomo di 48 anni che nel pomeriggio di ieri si è schiantato con la sua moto a Mignanego nell’entroterra di Genova. L’uomo era residente a Serra Riccò. Malgrado l’immediato arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare, sul posto sono arrivati il 118 e i Carabinieri. La vittima trasportata in codice rosso all’ospedale è spirata poco dopo l’arrivo al San MArtino. In via di ricostruzione la dinamica dell’impatto.