Genova, agente della penitenziaria aggredito da un detenuto: la denuncia del Sappe

ll sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) denuncia l’ennesima aggressione ai danni di un agente della penitenziaria nel carcere di Genova: “Un detenuto del Nord Africa di 20 anni, tratto in arresto da parte della polizia genovese perché manifestava grave pericolo pubblico malmenando anche i poliziotti intervenuti, ha continuato anche in carcere il suo comportamento aggressivo, aggredendo con morsi, calci e sputi i due inermi agenti che cercavano di contenerlo per evitare danni ben peggiori in quanto il detenuto non voleva restare in carcere. Bisogna avere il coraggio di ammettere che il livello di invivibilità delle carceri liguri ha toccato la massima allerta che però non viene percepita dalle istituzioni politiche ed amministrative”.