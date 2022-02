Pieve di Teco, si ribalta mezzo sulla SS 28: traffico bloccato un’ora

E’ rimasto bloccato per circa un’ora il traffico sulla SS 28 a Pieve di Teco a causa del ribaltamento di un’ape. Il conducente, di 60 anni, del mezzo ha perso il controllo per cause da accertare finendo per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure