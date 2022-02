Ospedale di Albenga, anche la Comunità Musulmana schierata a favore dell’ospedale

“L’Ospedale è importante per tutti, nel 2020 in piena pandemia abbiamo raccolto quanto potevamo per il Santa Maria di Misericordia ed oggi siamo pronti ad unirci a voi e scendere in piazza per la tutela del diritto alla salute”. Said Boussetta rappresentante della Comunità Islamica non ha dubbi nel parlare a nome di tutta la comunità che rappresenta e schierarsi a favore dell’Ospedale.

Un obiettivo, quello di vedere garantito il proprio diritto alla salute, che coinvolge tutti, indistintamente e che appare chiaro durante l’incontro tenuto con il Sindaco Riccardo Tomatis e con l’Amministrazione.

“L’intera città e tutto il comprensorio stanno manifestando la loro vicinanza a questa causa questo ci spinge a continuare in questa direzione – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Ricordo con estrema commozione quando, nel 2020 in piena pandemia, la Comunità Islamica ha donato 10 mila euro per il Santa Maria di Misericordia. Si presentarono con una busta contenente anche monete a significare che ognuno, in quel momento, aveva fatto il possibile in base alle proprie possibilità per dare un contributo. Oggi sono felice di sapere che saranno ancora al nostro fianco per dimostrare quanto sia importante per tutti avere un Ospedale in grado di gestire le emergenze sul nostro territorio. Speriamo di poter essere ascoltati dal Presidente e Assessore alla sanità Giovanni Toti”.