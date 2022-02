Carnevale al Teatro delle Udienze a Finale Ligure

Un nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Teatro delle Udienze di Finalborgo: domenica 27 febbraio alle 16.30, in Piazza del Tribunale-11, la compagnia Teatro d’Oltre Confine presenta “Discarilandia”, uno spettacolo divertente ed entusiasmante sul tema del riciclo per un mondo più pulito.

Quante volte ci è capitato di vedere bottiglie di vetro, tappi di plastica, mozziconi di sigaretta per le strade, in un parco e continuare a camminare? Non fare nulla. Ma se i rifiuti avessero un sogno, diciamo pure il sogno, una specie di terra promessa che desiderano raggiungere, di cui si è narrato da generazioni e generazioni…la discarica o meglio: Discarilandia, dove tutto si trasforma: dove plastica, cartone e lattine vengono rigenerate e possono tornare a nuova vita senza inquinare. Un posto magico, enorme, colorato, bellissimo. Dove tutto è organizzato, dove ognuno si sente a proprio agio, in mezzo ai suoi simili, dove non ci si sente più Rifiut-ati e si vive semplicemente in armonia. Se i rifiuti avessero un sogno, non li aiuteremmo a realizzarlo?

Con un linguaggio semplice, divertente, pieno di esilaranti giochi per coinvolgere i nostri piccoli (e grandi!) spettatori, lo spettacolo ci porterà a fare un viaggio all’interno del mondo misterioso dei depositi di rifiuti.

E’ possibile prenotare direttamente dal sito www.teatrodelleudienze.org oppure telefonando al numero 351 5699339. Come da Decreti-legge, a partire dai 12 anni compiuti è obbligatorio essere in possesso di Green Pass Rafforzato e indossare mascherina FFP2. Il biglietto costà 7 euro per i bambini (fino a 11 anni) e 5 euro per gli adulti.

Lunedì 28 febbraio, inoltre, Baba Jaga propone il primo dei laboratori creativi de “La mongolfiera delle idee”, un ciclo di attività dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni, previste in orario mattutino (dalle 08.30 alle 13) per divertirsi insieme e sostenere le famiglie in occasione dei ponti scolastici.

Cominciamo il 28 febbraio festeggiando il carnevale con un laboratorio di costruzione e distruzione di pentolacce: ci lanceremo alla scoperta della storia e delle origini di questa divertente usanza e poi si balla, si canta, si gioca e … si crea! Che festa è se la pentolaccia non c’è?

Materiale utilizzato: carta, forbici, scherzi, nastri, trabocchetti e musica! La quota di partecipazione è di 20 euro (per chi ha partecipato allo spettacolo Discarilandia del 27 Febbraio, la quota di partecipazione sarà scontata ad euro 15).

E’ possibile prenotare il laboratorio direttamente dal sito www.teatrodelleudienze.org (premendo il tasto ACQUISTA eseguirai la prenotazione al laboratorio. Il pagamento della quota sarà richiesto solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti).