Genova, sicurezza sul lavoro: il punto dei delegati CGIL

Si è svolta a Genova l’assemblea sindacale dei delegati Cgil alla sicurezza sul lavoro alla quale ha partecipato una rappresentanza della Rete degli studenti Medi.

Gli infortuni sul lavoro continuano a far registrare numeri indegni di un paese civile.

Secondo le elaborazioni di Marco De Silva Responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria su dati INAIL, le denunce di infortunio a Genova nel 2021 sono state 10.089 su un totale ligure di 18.865 (pari al 53,5%); 1.224 denunce sono legate alla causale “Covid-19” che ha avuto un’incidenza sul totale degli infortuni sul lavoro del 12,1% rispetto a quella del 32,3% del 2020. L’82 per cento degli infortunati è italiano, il restante 18 per cento è straniero. I maschi sono il 61,2 per cento del totale, mentre le femmine sono il 38,8 per cento.

I dati rilevano una impennata degli infortuni per i giovani sino ai 19 anni pari al 7,7 per cento di tutte le denunce di infortunio in Liguria: sono ben 1.459 infatti gli infortuni nel 2021 in questa fascia di età contro gli 839 dell’anno precedente.

Le denunce di infortunio con esito mortale a Genova sono state 12 di cui 4 per Covid-19; purtroppo dobbiamo riscontrare un aumento delle morti a causa di lavoro al netto della pandemia, che passano dalle 6 del 2020 alle 8 del 2021.

Sono dati che impongono a istituzioni e politica di intervenire subito con provvedimenti in grado di fermare questo stillicidio che purtroppo continua a registrare tanti infortuni mortali “Non è diminuendo i diritti che riprendono crescita e sviluppo – commenta Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro – risparmiare sui costi per far crescere i profitti ha portato in alcuni casi a non investire in salute e sicurezza”. E sui percorsi scuola lavoro ha aggiunto “Occorre ripensare all’incrocio degli studenti con il mondo del lavoro: non è accettabile che la loro presenza venga considerata al pari di lavoro subordinato e purtroppo, spesso, non in sicurezza”.

La Camera del Lavoro di Genova ha organizzato l’incontro di oggi tra lavoratori e studenti per discutere il tema della sicurezza, a partire dal diritto di vedere garantita l’incolumità di chi, lavoratore o studente, è impegnato in un luogo di lavoro.

All’incontro sono intervenuti Aris Capra responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro Cgil Genova, i delegati e le delegate Cgil alla sicurezza e gli studenti. Le conclusioni sono state affidate a Sebastiano Calleri, responsabile salute e sicurezza della Cgil.