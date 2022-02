Savona capitale del cioccolato nel prossimo fine settimana con Art&Ciocc®

Un cuore di cioccolato largo due metri dà il via alla festa del

cioccolato che torna a Savona dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria.

Art&Ciocc® il Tour dei cioccolatieri, arriva a Savona da venerdì 25 a domenica 27 febbraio, dalle 9 alle 21 in corso Italia, dove verranno sistemati 18 stand dei maestri cioccolatieri di Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia, Calabria.

La manifestazione – organizzata da Mark.Co Srl con Comune e Confcommercio Savona – è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in Comune alla quale ha preso parte il vicesindaco e assessore al Commercio Elisa Di Padova, Roberto Donolato di Fiva Confcommercio e un maestro cioccolatiere.

L’inaugurazione sarà venerdì 25 febbraio alle 11, in piazza Sisto, dove verrà composto il cuore di cioccolata che verrà poi offerto ai savonesi. Parteciperanno anche le classi quinta A e quinta B della scuola Primaria Colombo.

“E’ un piacere ospitare iniziative come queste che riempiono il centro di Savona con un prodotto di così alta qualità – commenta il vicesindaco Di Padova – Art&Ciocc® è assolutamente in linea con il tipo di iniziative di cui la nostra città ha bisogno per vivacizzare le strade e contribuire al rilancio del commercio. La collaborazione con Fiva è positiva, porteremo avanti questo tipo di

progetti anche in future iniziative che stiamo già studiando”.

“Siamo contenti – dichiara Umberto Torcello, segretario provinciale Fiva – perché questo è un format che Savona ospita con grande successo da 12 anni. La manifestazione, pensata come un tour che attraversa l’Italia, fa pubblicità alla nostra città e la pone in un circuito di grande qualità. Pensiamo che, tra 15 giorni, questi stessi maestri saranno a Vienna. Siamo contenti anche perché, dopo due anni possiamo finalmente tornare ad assaporare i gusti e le specialità

di questi grandi maestri. Stiamo lavorando perché dalla prossima edizione anche operatori savonesi prendano parte alla fiera con propri stand”.

Tra gli stand dei cioccolatieri si potranno trovare le più golose specialità regionali (cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato e tavolette, declinati in base alla ricetta artigianale e alla fantasia di ciascun cioccolatiere) assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene

rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo cioè che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali.