Savona, badante ruba gioielli ad anziana: denunciata dalla Polizia

La Polizia di Stato di Savona ha individuato la badante la responsabile del furto di gioielli ai danni di un’anziana signora dopo la segnalazione della signora, che ha telefonato alla Polizia dicendo di essersi accorta che le mancavano alcuni gioielli. Durante il racconto del fatto all’agente di Polizia che ha raccolto la denuncia, la signora è riuscita a ricordare dettagli e circostanze legate alla sparizione degli oggetti che sono state utili per proseguire le indagini e per individuare gli eventuali responsabili. I poliziotti della squadra mobile hanno quindi avvitato subito le indagini e hanno proceduto a una serie di riscontri effettuati anche attraverso i registri dei Comproro della zona e le foto dei gioielli mancanti. Riscontri che hanno portato a effettuare una perquisizione domiciliare in casa della badante della vittima, trovando parte della refurtiva, per un valore stimato di oltre 30mila euro, che è stata restituita alla proprietaria. La badante è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in abitazione.