Invasione dell’Ucraina, Toti: “Draghi ha tutto il mio appoggio per qualunque iniziativa”

“La Russia non doveva attaccare e mi auguro che tutto questo finisca in fretta, perché quando si scatenano i carri armati non è mai segnale di forza, ma di debolezza. Ora è il momento di una scelta netta e inequivocabile: il governo Draghi ha tutto il mio appoggio per qualunque iniziativa vorrà adottare per riportare la pace e far comprendere alla Russia, sempre più fuori dal tempo e dalla realtà, che il suo gesto ha conseguenze gravi sui cittadini inermi, ucraini e russi. E getta un’ombra sulla ripartenza di tutti”. Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.