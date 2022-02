Invasione dell’Ucraina, manifestazioni in piazza a Genova e Savona

Presìdi contro la guerra in Ucraina a Genova e Savona nel tardo pomeriggio di oggi per dire No all’invasione russa. In quasi 1000 hanno risposto all’appello radunandosi in Piazza De Ferrari e Piazza Corvetto con le bandiere arcobaleno davanti ad una fontana colorata di giallo e azzurro come i colori del vessillo ucraino. Cento persone hanno partecipato al secondo presidio davanti alla Prefettura insieme ad associazioni pacifiste e sindacati. In piazza tante famiglie e tanti bambini. A Savona alle 18 circa 200 persone si sono radunate in Piazza Mameli cantando l’inno dell’Ucraina, oltre al sindaco Marco Russo erano presenti anche alcuni sindaci della zona come Monica Giuliano, prima cittadina di Vado Ligure, Nicola Isetta, sindaco di Quiliano e il vicesindaco di Albisola Superiore Roberto Gambetta.