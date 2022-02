TPL Linea, venerdì sciopero e presidio dei lavoratori davanti alla sede della Provincia

La Rsu di TPL Linea ha reso noto, in vista dello sciopero di venerdì che: “I Lavoratori di TPL Linea sono chiamati il prossimo venerdì 25 febbraio a scioperare per il sostegno alla vertenza per il rinnovo del Contratto Nazionale ormai scaduto da 4 anni“.

“E’ fondamentale la partecipazione all’iniziativa di lotta perché i risultati saranno a beneficio di tutti. Soprattutto in questo momento di incertezza la voce e la presenza dei lavoratori è fondamentale per far arrivare alle Istituzioni le nostre rivendicazioni per un salario più dignitoso per tutti che dia futuro ai giovani e salvaguardi i più anziani“.

“A questo proposito è stato organizzato per le ore 09:30 un presidio sotto la Provincia in quanto ente proprietario e concedente“.

Per quanto riguarda l’azienda di trasporto savonese lo sciopero avrà le seguenti modalità: il personale viaggiante e graduato osserverà lo stop da inizio servizio alle 5, dalle 8.30 alle 17.30 e ancora dalle ore 20 fino a fine servizio. Il personale restante invece lo osserverà per tutto il turno di lavoro. Personale esentato come da accordi aziendali vigenti.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali con le fasce orarie protette: 5.00-8.30 e 17.30-20.00.

“A seguito dell’incontro avvenuto in data odierna tra l’azienda e le Rsu presso la Prefettura di Savona per tentare di trovare soluzione ai problemi dei lavoratori, nonostante un lungo confronto l’esito è risultato negativo. La Rsu ha dato all’unanimità la disponibilità all’azienda di riaprire il dialogo“.