Regione, intitolata l’aula dell’Assemblea Legislativa a Sandro Pertini

Posted on

“Una decurtazione che era già da tempo all’orizzonte, visto che lo stesso Governo aveva già ipotizzato, in occasione dell’ultima Legge di Bilancio, un congelamento di 2 miliardi” Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure commenta la diminuzione di risorse economiche per il diritto allo studio in Liguria: “Novecentomila euro in meno in Liguria per il […]