Posted on

E’ di 11 cittadini sudamericani multati in un’abitazione di Genova per avere partecipato ad una festa di compleanno abusiva in barba alle disposizione anti COVID. Dalle indagini è emerso che il giovane di 43 anni festeggiato dagli amici aveva trasmesso la sua festa di compleanno in streaming su Facebook. La festa si è protratta per […]