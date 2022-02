Entro fine febbraio in Liguria 25.000 dosi del vaccino Novavax

Arriveranno in Liguria entro la fine del mese le prime 25mila dosi del vaccino contro il Covid 19 “Novavax”, il siero che sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, in uso da tempo contro malattie come pertosse, meningite o epatite per esempio, approvato per chi ha già compiuto i 18 anni dall’Aifa nello scorso dicembre.

“Crediamo che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che oltre il 90% dei nostri concittadini (90,57%) è già stato vaccinato con almeno una dose” commenta il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Giovanni Toti, annunciandone la consegna da parte della struttura commissariale del generale Figliuolo.