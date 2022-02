Ports of Savona – Vado (R)Evolution. Gli interventi in corso

Al Palacrociere di Savona il Presidente Signorini ha illustrato le principali opere e le attività che, in sinergia con i Comuni, stanno potenziando l’accessibilità portuale, snellendo la viabilità urbana separandola dal traffico pesante, rafforzando le opere foranee di difesa della costa e riqualificando spiagge e porticcioli per una piena fruibilità pubblica. “I traffici, soprattutto a Savona e Vado, dal punto di vista merci hanno recuperato la situazione ante pandemia, e questo è un primo giudizio positivo che ci fa tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente dobbiamo consolidare nei mesi a venire, sperando che tutto sia definitivamente superato” ha detto il presidente Signorini.

“Il tema è l’energia: il caro fa parte di tutte le materie prime, frutto anche di situazioni globali conseguenti alla pandemia e all’aggiustamento della contrazione e ripresa della domanda. L’energia, anche per gli obbiettivi di transizione ecologica che ci siamo posti, sta cambiando il paradigma a livello mondiale: cambieranno le fonti di approvvigionamento, le modalità di consumo, le filiere produttive – conclude il presidente della Port Authority – Da questo punto di vista il porto è il luogo che prima e più di ogni altro risente di questo cambiamento perché il combustibile e le fonti di approvvigionamento passano da lì e vengono trattate ed è questa la scommessa che stiamo facendo sia a Savona che a Genova col nuovo piano regolatore in cui, come autorità di sistema, cercheremo di capire come posizionarci nel cambiamento energetico”. Nel dettaglio: sono stati stanziati 100 milioni per i 15 cantieri in corso e i 34 interventi in programma, 40 milioni invece i nuovi investimenti per la programmazione ordinaria 2022.

L’opera più importante è la diga di Vado (valore 77milioni e 900mila euro); il ripristino della dighe a gettata danneggiate dalla mareggiata 2018 a Savona e Vado per 10 milioni e 150mila euro; il ripristino del piazzale del terrapieno sud per 3 milioni e 500mila euro; 15 milioni per la messa in sicurezza del torrente Segno; la nuova viabilità urbana Molo 8.44 per 20 milioni di euro; altri 20 milioni per l’ampliamento del terminal intermodale; la sistemazione idraulica del rio Sant’Elena per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escludendo il tratto sottostante l’Aurelia per 4 milioni e 500mila euro; le opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado per ampliamento terminal intermodale, seconda fase del raccordo ferroviario per 20 milioni.

Intanto, i porti di Genova e Savona/Vado Ligure hanno mantenuto e consolidato il ruolo di leadership nella movimentazione di container segnando nel corso del 2021 il record del sistema portuale con 2.781.112 TEU.

Il comparto delle merci convenzionali e RoRo registra una crescita dell’11% rispetto al 2020 e ha quasi raggiunto i livelli del 2019 (-1,8%), segnale di ripresa importante per uno dei settori principali del sistema.

Nel ramo delle rinfuse solide, rispetto al calo de 2019 (-19%), nel 2020 l’Authority ha segnato un netto recupero raggiungendo quota +16,5%.

Le rinfuse liquide – petrolio e oli minerali – sono ancora in ritardo, soprattutto a causa del perdurare di una debolezza della domanda di trasporto (-14% vs 2019; +11,5% vs 2020); sono positivi, invece, gli olii vegetali e le rinfuse liquide alimentari.

Per quanto concerne il traffico passeggeri, i traghetti hanno in parte colmato (+41,6% vs 2020) il calo del periodo pandemico (-25% vs 2019); rimane, invece, ancora lontano dai livelli pre-pandemia il settore crociere. I Ports of Genoa continuano comunque a rappresentare un punto di riferimento nazionale per il comparto crocieristico e occupano una posizione di rilievo anche a livello internazionale. Lo scalo di Genova è il primo homeport nel Mediterraneo e Savona si attesta stabilmente nella top-10 dei porti del Mediterraneo come riportato all’interno dell’Italian Cruise Watch, il report annuale sul mondo delle crociere realizzato da Risposte Turismo.