No green pass, manifestazioni a Genova e Savona

Giornata di proteste dei no green pass anche in Liguria dove si sono svolte manifestazioni contro l’obbligo introdotto dal Governo del pass sanitario per gli over 50 sul posto di lavoro. A Genova un corteo formato da 200 manifestanti è partito da Piazza Matteotti ed è arrivato a Piazza De Ferrari passando per Piazza Corvetto e Brignole. A Savona un centinaio di manifestanti hanno dato vita ad un presidio in Piazza Saffi davanti alla sede della Prefettura, una delegazione CUB è stata ricevuta anche dal Prefetto.