Campagna denigratoria sui lavoratori Aster: Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil: “ora basta”

Le Segreterie di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la rappresentanza sindacale unitaria di Aster respingono le critiche espresse da alcuni Presidenti di Municipio e da quanto pubblicato recentemente su alcuni social che gettano discredito sull’operato dei dipendenti.

“Criticare l’operato altrui senza avere conoscenze e competenze è sterile e dannoso, alcune volte strumentale, e pertanto vorremo invitare queste persone a partecipare attivamente al lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di Aster.

Basterebbe prendere visione dei turni di lavoro per accorgersi che i lavoratori di Aster operano anche nel fine settimana, oltre il normale orario di lavoro, per garantire la necessaria riduzione dei tempi di intervento nei vari cantieri.

Il 50% degli operai di Aster è costituito da giovani sotto i 30 anni che per una paga di pochissimo superiore ai mille euro lavorano quotidianamente in attività gravose.

Aster è un’Azienda sana che negli ultimi anni, grazie al turn over fortemente voluto anche dal Sindacato, ha ringiovanito la propria forza lavoro, un’azienda flessibile che opera quotidianamente a favore della cittadinanza.

La privatizzazione di alcuni servizi svolti da Aster e salutata con gioia da molti, non ha portato benefici, anzi ha peggiorato il servizio alla cittadinanza e questo non lo affermano solo le Organizzazioni Sindacali e la rsu, ma è davanti agli occhi di tutti i cittadini. Ma di questo nessuno parla.

In alcune affermazioni apparse sui social, non solo lesive, ma anche diffamatorie ed ingiuriose verso gli stessi lavoratori, crediamo ci possano essere gli estremi per procedere legalmente a tutela dei lavoratori che rappresentiamo”, concludono