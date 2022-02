Andora, in distribuzione alle famiglie buoni per acquisto libri di testo

L’anno scolastico non è ancora terminato, ma le famiglie degli studenti andoresi beneficeranno già di un ristoro per le spese fatte per l’acquisto dei libri di testo dei loro figli.

“Sono molto contento di annunciare che sono state accolte tutte le domande presentate per ottenere queste somme – ha dichiarato Daniele Martino, presidente del Consiglio comunale – Si tratta di un bando con fondi regionali che l’Amministrazione ha voluto distribuire alle famiglie nel più breve tempo possibile; ringrazio di cuore il personale degli uffici per l’impegno profuso in questo obiettivo.”

I fondi sono destinati agli studenti delle scuole medie e superiori residenti ad Andora; sono 47 le famiglie ad avere diritto al contributo corrisposto in questi giorni sui conti dei richiedenti.

“Il bando ha messo a disposizione un totale di 9.800 Euro distribuiti in base alla fascia di reddito Isee e alla spesa sostenuta – ha spiegato il vice sindaco Patrizia Lanfredi – Si tratta di fondi che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati per sostenere chi è in difficoltà; abbiamo attuato numerose iniziative di assistenza dall’inizio della pandemia, come i buoni per gli acquisti alimentari e per i medicinali, oltre al potenziamento dei consueti servizi a domicilio per le persone più anziane o non autonome.”

La scuola è sempre al centro di numerose iniziative da parte dell’Amministrazione Demichelis anche per quel che attiene la didattica e la manutenzione degli edifici.

“Confermiamo grande attenzione alle esigenze delle famiglie e spirito di collaborazione con l’istituto comprensivo Andora-Laigueglia – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Maria Teresa Nasi – Uno spirito attuato attraverso il sostegno alla didattica, con iniziative educative realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio, ma anche garantendo ambienti sicuri, accoglienti e dotati di tutte le tecnologie a servizio degli studenti, come il potenziamento della linea internet (con la rete in fibra ottica 100 mega) recentemente realizzata a servizio del plesso di via Cavour.”