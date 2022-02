Le scuole liguri protagoniste delle iniziative per il Safer Internet Day 2022

La Liguria grande protagonista del prestigioso evento nazionale svoltosi in diretta streaming nella mattinata di giovedì 10 febbraio, rivolto agli allievi delle Scuole di diverso Ordine e Grado che hanno partecipato da tutto il territorio ligure, dalla Toscana, dall’Emilia-Romagna e della Calabria all’interno delle celebrazioni per il Safer Internet Day 2022, la Giornata Internazionale della Sicurezza su Internet promossa dalla Commissione Europea.

La mattinata di Formazione ha visto collegate alla diretta oltre 150 classi con i rispettivi Docenti, raggiungendo il considerevole numero di poco meno di 4000 ragazzi e ragazze intenti ad ascoltare il team di autorevoli esperti intervenuti per dialogare con loro sull’uso consapevole delle Nuove Tecnologie e sulle loro abitudini digitali.

L’incontro ha visto tra i suoi convinti promotori la Fondazione Franchi, il Club per l’Unesco di Sanremo quale rappresentante della Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (con particolare riferimento all’USP di Firenze) con la partecipazione ufficiale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Una intensa mattinata organizzata e vissuta in collaborazione con la FICLU (Federazione Italiana dei Club e Centri per l’Unesco) ed impreziosita dal Saluto Istituzionale della Portavoce della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco Dott.ssa Maria Mazza (lo ricordiamo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura istituita a Parigi nel 1946).

A moderare e condurre l’evento è stato il Docente Andrea Cartotto, intervenuto anche come relatore in ragione della sua specifica ed ultradecennale esperienza negli ambiti del Cyberbullismo e della Didattica Digitale in ambito nazionale.

Nei saluti Istituzionali, si sono dunque alternati l’Arch. Teresa Gualtieri (Presidentessa FICLU – Federazione Italiana dei Club e Centri per l’Unesco), la Dott.ssa Maria Mazza (Portavoce Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO), l’Ing. Ciro Esse Presidente Club per l’UNESCO di Sanremo e Segretario Nazionale FICLU, il Dott. Giulio Luzzi (Vice Presidente Fondazione Franchi), il Dott. Roberto Curtolo (Dirigente Regionale Ufficio III e Provinciale Uffici IV e V USR Toscana) ed il Dott. Alessandro Clavarino (Dirigente USR Liguria Ufficio III e Provveditore agli Studi per le Province di Savona e Genova).

Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Superiore Compartimento Polizia Postale e Comunicazioni della Liguria, esperto in sicurezza dei sistemi informatici ed in digital forensic, ha illustrato ai ragazzi ed alle ragazze presenti i rischi connessi ad un uso improprio della Rete, a casa e a scuola.

Andrea Cartotto, Docente e Divulgatore tecnologico nominato “Learning Hero 2021 per l’Italia” in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione Unesco 2021, ha invece commentato il Progetto Nazionale di Educazione Civica Digitale “Il Galateo di Mister Internet” da lui ideato per ogni fascia di età (il decalogo si scaricano gratuitamente da https://bit.ly/galateointernet) ripercorrendo brevemente le tappe della Storia di Internet ed il ruolo da protagonista dell’Italia nella nascita del motore di ricerca Google e nella produzione del primo computer da tavolo al mondo.

Elena Tenti infine, Docente referente per i Progetti Nazionali presso l’USP di Firenze per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, l’orientamento, il potenziamento dell’inclusione, si è rivolta ad alunni e docenti proponendo una chiave di lettura incentrata sulla ricerca del benessere a casa e a scuola anche mediante un uso consapevole delle Tecnologie Digitali. Inoltre, le classi sono state coinvolte in alcune attività interattive che hanno consentito agli organizzatori di attuare un vero proprio monitoraggio in tempo reale della percezione che i nostri ragazzi hanno a proposito della Rete e dei dispositivi di cui si servono ogni giorno.

L’appuntamento, dunque, da parte dell’Organizzazione va già all’edizione del prossimo anno!